Autoroute à péage : La famille de Papis de Gelongal porte plainte contre Sénac

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Mai 2018

La famille de l’artiste Papis Mballo du groupe Gelongal, décédé samedi des suites d’un accident sur l’autoroute à péage et le «Collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage» ont déposé une plainte contre Gérard Sénac, le Pdg de Eiffage Sénégal.



La plainte avec constitution de partie civile pour homicide volontaire et non-assistance à personne en danger a été déposée hier, par Me Bamba Cissé sur le bureau du Procureur de la République.



Parallèlement, le Collectif citoyen des usagers de l’autoroute à péage dirigé par l’ancien député Oumar Sy annonce qu’il va saisir le chef de l'État pour la publication et la révision du contrat de Concession qui lie Eiffage à l'État du Sénégal.

Selon le collectif, l’autoroute à péage est devenue dangereuse pour les usagers. Des courriers seront aussi adressés aux députés pour qu'ils interpellent l'État à travers des questions écrites et orales sur les manquements de la société Eiffage.

