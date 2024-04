Saint-Louis: Un jeu de faux lion "Simb" vire au drame

Comme dans certains quartiers de la ville tricentenaire, des filles de Léona HLM ont organisé ce lundi, un jeu de "Faux Lion" plus connu sous le nom de "Simb", très prisé par les populations et notamment, les jeunes. La cérémonie, organisée en face de l’école élémentaire Boly Diaw, a finalement viré à la catastrophe.



Ainsi, un jeune homme, venu d'un autre quartier de Saint-Louis, plus précisément de Balacoss, pour assister à l'évènement, a été tué au cours d’une altercation.



La victime réclamait son chapeau arraché par son bourreau. C’est en tentant de le récupérer, qu’il a été mortellement poignardé, interrompant ainsi et subitement la cérémonie.











Adama Sall

(Saint-Louis)