Autoroute à péage : un ‘’Ndiaga Ndiaye’’ se renverse et fait plusieurs blessés Un véhicule de transport en commun, communément appelé ‘’Ndiaga Ndiaye », s’est renversé sur l’autoroute à péage, avant la sortie de Dalifort, occasionnant plusieurs blessés. L’on ne connait pas, pour l’heure, les causes de cet accident qui a causé un énorme embouteillage.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos