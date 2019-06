Autoroute à péage : une voiture tue un piéton et prend la fuite Une voiture en provenance de Diamniadio vers Dakar a heurté et tué un homme qui traversait l’autoroute à péage, rapporte la RFM. Le conducteur du véhicule ne s’est pas arrêté après l’accident, souligne la même source. Les sapeurs-pompiers ont transporté le corps sans vie à l’hôpital.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juin 2019 à 09:05 | | 0 commentaire(s)|



