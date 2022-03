Autosuffisance en riz : Des Sénégalais de la Diaspora lancent un projet de 120 millions FCfa Dans l’optique de participer à l’insertion et l’emploi des jeunes, de mieux préparer leur retour au pays et de participer à la valorisation de l’investissement dans le domaine agricole, (notamment dans les cultures rizicoles), des ressortissants sénégalais ont créé la société KHIDMA HOLDING, qui initie le projet de location de matériels agricoles, annoncent les initiateurs dans un document transmis à Ola SN.



SUNUINVEST, en partenariat avec KHIDMA-HOLDING SA (KH) fera ainsi face au défi des importations de riz et du manque de productivité ainsi que la surtarification de cette denrée de première nécessité. Pour ce faire, KH prévoit, dans un premier temps, d’acquérir une moissonneuse-batteuse en vue de cultiver et commercialiser du riz. Pour accompagner les agriculteurs locaux, le projet intitulé Bey Seddo établit des contrats de partenariat avec les cultivateurs du Walo pour améliorer leur productivité. La commercialisation des récoltes est prévue dans le pays et dans la sous-région. Ce n’est pas tout. Il est aussi prévu la location de matériels agricoles pour la culture du riz dans la vallée du fleuve Sénégal (Walo). Cette zone du pays regorge de ressources (accès à l’eau et aux terres cultivables) pouvant être exploitées pour développer le secteur de l’agriculture au Sénégal, et du riz en particulier.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mars 2022 à 19:34

C’est ainsi que des contrats de partenariat seront mis en place avec l’État du Sénégal et les distributeurs du secteur. Le coût global du projet, estimé à 120 000 000 FCfa, est ouvert à l’investissement participatif. 4 800 parts (d’une valeur de 25 000 FCfa chacune) sont ainsi à acquérir. Jusqu’ici, 76% des objectifs ont été atteints, soit 91.200.000 FCfa déjà mobilisés. Les investisseurs sont établis aux Usa, au Canada et dans certains pays européens ainsi qu’au Sénégal.



Lesdites parts sont définies comme étant des unités fractionnaires du capital du projet, qui n’est aucunement une société, et donne droit aux bénéfices issus de l’investissement. S’agissant de la répartition des bénéfices, KHIDMA HOLDING (KH) détient les 25%, les investisseurs capteront 65% alors que les 10% restants seront attribués à la plateforme SUNUINVEST. Le Bénéfice par action à la première année étant de 13,11% équivalent à 1.841,70 FCfa par action.



Pour acheter des actions, les investisseurs peuvent s’inscrire facilement sur la plateforme SUNUINVEST.



