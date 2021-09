Autre coup dur pour la coalition autour du PDS : Pourquoi Thierno Alassane Sall se s’est démarqué Un nouveau coup dur pour la nouvelle coalition formée autour du Part Démocratique Sénégalais (Pds) ! Après le juge Ibrahima Hamidou Dème qui a démenti toute information selon laquelle son mouvement «Ensemble» faisait partie de cette alliance, c’est autour de la république des Valeurs de prendre ses distances.

Dans un communiqué parvenu à «L’As», Thierno Alassane Sall et Cie ont indiqué qu’ils ne se reconnaissaient pas dans les alliances au niveau national. En conséquence, soulignent-ils, la République des Valeurs ne signera pas la charte de la coalition nouvellement annoncée.



«Notre option de toujours a été de construire un vrai pôle alternatif ancré sur l’éthique et la citoyenneté », soulignent-ils avant d’indiquer que leur parti reste ouverte à tous les Sénégalais, mouvements citoyens et forces politiques qui s’opposent résolument au régime actuel, pour une refondation de la République.



Face à cette situation, la République des Valeurs compte annoncer très prochainement les modalités de sa participation aux élections départementales et communales.



Vouloir coûte que coûte participer ou gagner une élection ne doit pas pousser les acteurs politiques à nouer des alliances contre-nature. D’autant que des alliances construites sur des bases incertaines profitent toujours à la grande coalition présidentielle.



Pour l’heure, Benno Bokk yaakaar (BBY) épie scrupuleusement les moindres actions de l’opposition en attendant de sortir son grand jeu.



A rappeler que l’absence de concertations et d’inclusion a été également à l’origine du départ de Bougane Gueye et de «Guem Sa Bopp» de la coalition «Yewi Askan Wi» (YAW). Il soutenait être mis devant le fait accompli, lui comme la plupart des membres. A l’en croire, à part Pastef, Taxawu Senegal et PUR, les autres membres de «YAW » ont découvert le jour du lancement le nom, le logo et les couleurs.



Même si leurs cas diffèrent, Thierno Alassane Sall va à coup sûr adopter la même posture. Et pourquoi pas une coalition entre eux !



