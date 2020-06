Autre présumé scandale indexant Cheikh Oumar Hanne : Birima Ndiaye dément formellement toute implication L’information publiée par Atlanticactu.com ressemble fort à un autre scandale entachant Cheikh Oumar Hann. Reprise par Leral.net, un démenti est vite tombé venant d’un certain… Birima Ndiaye, très connu des plateaux de la TFM.

Le très populaire (apprécié ou controversé) Birima Ndiaye a aussitôt réagi suite à un article repris par Leral.net, démentant formellement être impliqué de près ou de loin, dans un quelconque deal.



Pour un petit rappel, dans ce qui est intitulé « Scandales: Après le COUD, le « Thierno » de Ndioum en passe de récidiver à Ziguinchor », nos confrères de Atlanticactu.com livrant leur enquête, semblent avoir démasqué une « bande des trois mousquetaires », citant le « Thierno » de Ndioum, Cheikh Oumar Hanne comme chef de bande, Birima Niaye, chroniqueur d’une télé très populaire et Mansour Bâ, « gérant » d’un restaurant, qui s’apprêtent à charcuter les fonds publics.



Ce deal selon nos confrères tourne autour de plus d’un milliard de nos francs. Birima qui a joint Leral.net au téléphone, insiste pour révéler que c’est la première fois qu’il entend parler d’un quelconque marché en ce sens, à plus forte raison d’un deal entre lui et Cheikh Oumar Hanne.



Il dit regretter au passage, qu’un site aussi populaire et crédible que Leral, relaie des informations non fondées dans lesquelles il est cité…



Pourtant aussi, selon Atlanticactu.com, leur enquête ressort de infos15.com qui a défloré le secret de la bande à trois, qui manœuvre en coulisses, pour l’accaparement d’un juteux marché.



Une affaire à suivre…



