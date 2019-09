Avancée de la mer : Le Village de Diémbereng, menacé de disparaître

Le Village de Diébereng est menacé de disparaître à cause de l’avancée de la mer. La mer a déjà, englouti plusieurs filaos. « Les arbres commencent à tomber. Si nous ne faisons rien, la zone ne va plus pouvoir abriter l’ensemble des projets hôteliers, dont envisageons.



Nous avons demandé aux jeunes aujourd’hui, de sortir pour essayer avec nos maigres moyens de freiner la mer. Et, nous sommes encadrés par les services des eaux et forêts », a dit un des défenseurs du village de Diémbéreng, Jean Diatta.



Dans ses plaintes, il a exhorté l’Etat à prendre en main le combat pour la préservation de l’environ afin d’éviter le pire à cette localité.



