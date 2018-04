Avant Cristiano Ronaldo, il y avait Amara Simba

Amara Simba (né le 23 décembre 1961 à Dakar, Sénégal) est un international français de football, évoluant au poste d'attaquant. Amara Simba se révéla en 1990 en marquant avec le Paris Saint-Germain un spectaculaire but sur ciseau retourné contre Mulhouse. Ce but fut le premier d'une véritable série, Simba se faisant par la suite une spécialité des bicyclettes, que ce soit sous les couleurs du PSG et de l'AS Cannes. Le ciseau retourné portera même son nom dans certains pays d'Afrique.

