Avant la tournée nationale de la Coupe d’Afrique : Le trophée présenté à Diagna Ndiaye Le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss), Mamadou Diagna Ndiaye, a reçu officiellement dans ses bureaux hier, le trophée de la Can, gagné par la bande à Sadio Mané. Une «démarche naturelle» pour le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, et les membres du Comité exécutif à l’endroit du Comité olympique, mère de toutes les fédérations sportives.



Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Février 2022 à 00:01 | | 0 commentaire(s)|

Le trophée de la Coupe d’Afrique des nations a été présenté hier au président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss), Mamadou Ndiagna Ndiaye, à son siège à Eden Rock en centre-ville de Dakar. Un choix qui n’est pas du tout fortuit, selon le président du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). «C’est une démarche naturelle. Nous sommes une fédération sportive sénégalaise et nous avons une fédération des fédérations, qui est au-dessus des fédérations, qui les accompagne. Ça nous permet aussi quelque part de présenter ce trophée, de le remettre à ses vrais propriétaires, c’est la famille sportive sénégalaise qui fédère l’ensemble des disciplines dans ce pays», a déclaré Me Augustin Senghor. Il ajoute : «Il était important, avant même de faire la tournée nationale avec ce trophée, de vous le présenter. C’était un devoir.»

Par ailleurs, le président Augustin Senghor a souligné que le Sénégal a obtenu cette coupe «grâce à l’accompagnement du Cnoss, mais aussi grâce à votre accompagnement, nous relèverons d’autres défis». Il ironise en déclarant que «maintenant qu’on a gagné une fois, on ne se gênera pas de les doubler comme dans les courses de vélo sur les échappées, pour essayer de rattraper le temps perdu en remportant pourquoi pas d’autres coupes». Il sollicite ainsi le soutien encore du Cnoss pour atteindre d’autres objectifs comme la qualification à la prochaine Coupe du monde, mais aussi pour la prochaine Can. Parce que, dit-il, «nous ne voulons pas qu’au bout de deux ans, la coupe retourne ailleurs. On veut qu’elle revienne au Sénégal, qu’on la garde le plus longtemps possible».

Pour sa part, Mamadou Diagna Ndiaye n’a pas caché son émotion. «Je suis vraiment impressionné par cette grande dame. Je n’ai jamais vu une grande dame avec une escorte, masquée, encadrée par les Forces spéciales. C’est que c’est une grande dame qui a de la valeur», dit-il avec un brin d’humour en voyant le trophée sous la surveillance de Forces de sécurité. Des propos qui ont fait rire plus d’un dans la salle. En outre, le président du Cnoss a rassuré le président de la Fédé foot ainsi que l’ensemble des fédéraux quant à l’accompagnement de la structure qu’il dirige pour les campagnes à venir.

A noter que dans les prochains jours, le trophée devrait être présenté aux populations sénégalaises à travers une tournée nationale qui sera organisée par la Fédération sénégalaise de football, en collaboration avec le ministère des Sports et le Comité national olympique et sportif sénégalais.

