Avec comme invité le Directeur des Domaines, Mame Boye Diao, la SENTV "censure" l'émission de Pape Cheikh Sylla

Dakarposte, qui a parcouru la page facebook du Directeur des Domaines, Mame Boye Diao publie in extenso ses explications. Le non moins responsable de l'APR explique les raisons de l'annulation de son passage sur SENTV. L'émission a t'elle été délibérément censurée? Tout porte à le croire.

"Je voudrais m'excuser auprès de mes amis Facebook et des téléspectateurs de la SENTV. L'émission hebdomadaire "LE TALK DE SENTV" a été annulée alors j'étais sur le plateau en compagnie de Pape Cheikh Sylla et Aminata Dramé. Le motif invoqué pour retarder la diffusion du programme à savoir un documentaire d'une artiste de la place n'a pas plu au présentateur Pape Cheikh Sylla qui a dit ne pas avoir été informé du retard qui devait être enregistré. Face à ce qu'il a considéré comme un acte inélégant vis à vis de son invité et inconcevable vis à vis de lui-même, il a décidé de me proposer l'annulation pure et simple de l'émission.

Après que sa collègue présentatrice avait fini de nous informer qu'il fallait attendre la fin du documentaire sur instruction du Directeur Général de DMEDIA nous avons décidé de ne pas céder devant cette forfaiture. Je rappelle que depuis plus d'un an cette émission est régulièrement diffusée à 22 heures. Nous devions aborder, entre autres sujets, la gouvernance économique, la situation budgétaire, la problématique de la politique foncière et les questions énergétiques qui font actuellement l'actualité. Toutes mes excuses à ceux qui avaient l'intention de nous suivre"



Dakarposte.com