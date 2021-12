Avec de faux comptes Instagram: Pape. B. Coly collecte 7 millions FCfa

Pape Babacar Coly est un as de l’escroquerie. Pour se faire de l’argent facilement, il a créé de faux comptes Instagram aux noms et avec les photos de personnes qu’il a ciblées sur le réseau social.



Ainsi, il envoyait des messages aux amis de ceux-ci et réussit à leur gruger la somme de 7millions FCfa.



Le Ministère public a requis à son encontre, une peine de deux (2) ans ferme, avant que le Tribunal ne mette l’affaire en délibéré au 21 décembre prochain.