Avec l’ambition d’apporter un changement tangible au continent africain: Mamadou Wade Diop, un spécialiste des drones au zénith de son art Mamadou Wade Diop, originaire de la ville de Mbour est un « As » dans le maniement des drones. Son parcours académique l’a conduit à une formation en informatique électronique. En tant autodidacte, il a commencé son aventure avec les drones. Son expertise s’est consolidée en télé-pilote professionnel, une spécialisation en photogrammétrie et en thermographie infrarouge à Grenoble. Finalement, il a obtenu une certification Oasi, en tant qu’instituteur dans le cadre de leur programme Trainer Plus. Sa passion des technologies l’a naturellement conduit vers les drones.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Novembre 2023 à 17:24 | | 0 commentaire(s)|

L’ingéniosité et la fertilité d’esprit des jeunes sénégalais ne cessent de dévoiler des compétences jeunes multiples et diversifiées dans plusieurs domaines et secteurs de la vie. Même, dans des domaines réservés, des jeunes sénégalais toquent à la porte et brise régulièrement le mythe. Mamadou Wade Diop, natif de Mbour, bien captivé dès 2013, par les potentialités des drones en est un exemple. Il a décerné d’énormes potentiels dans la résolution des problèmes, spécifiques aux régions africaines et dans les opportunités d’emplois, pouvant être générées par les drones.



Le spécialiste indique que les drones peuvent apporter des solutions d’optimisation des processus dans quelques secteurs de l’économie, dont les mines, l’énergie, l’agriculture, l’aménagement ou encore, la cartographie. L’idée de proposer des solutions, « Made in Africa », adaptées à nos réalités et besoins spécifiques, relève-t-il, était une motivation supplémentaire.



Ainsi, le jeune Mamadou au de-là, de sa passion nourrit une grande ambition d’apporter un changement tangible au continent africain. Il croît fermement que les drones utilisés intelligemment et éthiquement peuvent résoudre un nombre important de défis africains. Qu’il s’agit d’agriculture, de logistique ou encore de surveillance. La formation de la jeunesse africaine à ces technologiques, insiste-t-il, ne serait pas uniquement, une dotation de compétence. Mais, elle serait une ouverture de portes vers des opportunités d’emplois.



Le spécialiste des drones, originaire de Mbour se dit satisfait de son travail et très content lorsqu’il est abordé dans les rues de la ville natale. Il éprouve un sentiment unique, avant d’ajouter que c’est une preuve vivante que même, dans des domaines avant-gardistes comme celui des drones, un fils de Mbour peut briller et faire la différence.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook