Avec la Création de son académie de football: Pape Alioune Ndiaye, International Sénégalais, rend à son Djolof natal la monnaie de sa pièce Pape Aliou Ndiaye, international sénégalais, invité de l’Emission Grand Entretien de Leral Tv, revient sur le projet « Giving back project ». L’idée fait suite à son soutien des Djolof-Jolof, lors de la Coupe du monde de Russie. Il a pris l’initiative de matérialiser ce projet avec la création d’un Centre de formation de football après une tournée à Djolof et alentours. Cette académie de football a été inaugurée. Le Stade porte déjà le nom du Directeur technique qui se trouve être le père de l’international de football. Ce centre de formation, installé à Darha, opérant à des recrutements gratuits, n’exige que le talent à ses pensionnaires.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2023 à 03:32

L’international sénégalais, Pape Alioune Ndiaye, natif du Djolof, reste un visionnaire et un amoureux de son terroir. Après une carrière de footballeur international au zénith de son art, il a eu le réflexe d’un retour sur investissement pour rendre la monnaie à la population de son terroir. Mais, son génie l’a poussé à investir volontairement dans ce qu’il connaît le mieux, le football. Avec la Création d’un Centre de football dans son Jolof natal, Pape Alioune Ndiaye a certainement associé et inscrit son nom de manière définitive dans l’histoire du football mondial. Certes, c’est un lourd investissement, reconnait-il mais, l’essentiel pour le joueur est de contribuer particulièrement au développement local et de façon générale, à celui du Sénégal.



Pape Alioune Ndiaye collabore dans son projet de centre de formation avec des partenaires étrangers. Mais, il n’écarte pas de s’associer, aussi, avec des particuliers et des privés sénégalais. Le stade du Centre de formation a été inauguré et porte le nom de son père qui en est le Directeur technique. Le seul argument qu'il faut avoir pour intégrer le centre, est le talent. Les tests sont totalement gratuits. D’après Pape Alioune Ndiaye, son père est un modèle et une référence. Grâce à son approche pédagogique, il est complice avec lui. Pape Aliou Ndiaye, qui a pris le soin de rendre un vibrant hommage à son père, reconnaît la nécessité de faire ce genre d'hommages du vivant des concernés.



Ainsi, Pape Alioune Ndiaye, indique que le Centre n’est pas encore achevé mais il en est déjà fier. D'ailleurs, lors de son inauguration, il a été submergé d'émotions, surtout au moment de la lecture de son discours. L'international sénégalais, gagné par de fortes émotions, a éprouvé de la peine à achever son discours. Mais, jugeant normal d’investir dans sa localité, il compte s’appuyer sur ce centre pour contribuer au développement local du Djolof. Il apprécie le déplacement de beaucoup de footballeurs internationaux, de joueurs locaux ainsi que d’autres Sénégalais venus de divers horizons pour l’accompagner.



Le Joueur évoluant en Turquie, revient sur son absence en équipe nationale. Il peine à expliquer les raisons de cette absence en sélection. Mais, il rappelle qu’il s’est accentué sur son équipe en Europe pour être plus performant et plus dynamique. Chose qu’il a réussie. Puisqu’il a terminé 2e meilleur buteur de son club qui prépare le championnat europèen. Pape Alioune Ndiaye précise qu’il n’a jamais eu de problèmes avec Aliou Cissé, qui, précise-t-il, ne fait pas dans la langue de bois. Il rappelle également que sa dernière Can a été extraordinaire. N’étant pas appelé en sélection ces derniers temps, Pape Aliou Ndiaye qui garde toujours de bons souvenirs de la Can 2017, évoque son niveau de confiance actuel.



L’international relate son histoire avec son club qui tenait beaucoup à son recrutement. Après son intégration, il a éprouvé le bonheur de contribuer à la faire qualifier en Europe. L’international sénégalais s’est retrouvé avec une saison aboutie, promesse qu’il avait faite aux dirigeants de ce club, lors de sa signature de contrat. Pape Aliou Ndiaye qui semble s’épanouir en Club, évoque sa relation avec son coach. Une relation très « clean » qui se passe très bien. Avec les autres joueurs de l’équipe nationale, il rappelle les fondamentaux de la relation qui est très bonne. Interpellé sur la méforme de Sadio Mané, Aliou Ndiaye consière que dans la vie, rien n’est linéaire. Des affaires extra-sportives peuvent survenir. Mais, il sait que Sadio va reprendre sa forme et revenir avec force la saison prochaine.



Par ailleurs, Pape Alioune Ndiaye reste convaincu que dans la vie, il faut toujours positiver. Croyant à son travail, il se dit optimiste quant à la suite de sa carrière internationale. Il estime que la vie est ainsi faite et qu'il faut juste travailler davantage. Etant un vrai Djolof-Djolof, il prend énormément de plaisir à marcher dans les rues et ruelles de son Djolof natal et contribuer à son développement.







