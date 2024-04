Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Avec le financement de 95 milliards FCfa de la Banque Mondiale: Le PUMA lance le volet sénégalais du Projet de Résilience et de Développement communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2024 à 20:16 | | 0 commentaire(s)| Le nouveau Projet de Résilience et de Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC_VFS) financé par la Banque Mondiale est une série de projets (SOP) à caractère sous régional qui va intervenir conjointement dans despays frontaliers que sont le Sénégal et la Mauritanie (en première phase– SOP1), ainsi que le Mali (à partir de la deuxième phase – SOP 2).

Pour cette 1ere phase, l’objectif de développement du projet est d’améliorer l’intégration sous régionale et la résilience socio-économique et climatique des communautés ciblées dans la vallée du fleuve Sénégal (Mauritanie et Sénégal). Il vise ainsi à promouvoir des systèmes dynamiques de développement communautaire et d’inclusion sociale, ainsi qu’à renforcer la résilience des bénéficiaires face aux différentes vulnérabilités auxquelles elles sont exposées.



Financé à hauteur de 150 millions de dollars US (95 milliards FCFA) pour le Sénégal et 45 millions de dollars US pour la Mauritanie, les activités du projet seront menées, sous l’impulsion du PUMA avec comme ancrage institutionnel le Ministère de la Famille et des Solidarités (MFS) dirigé par Madame la Ministre Maimouna Dieye, dans les quarante-quatre (44) communes situées sur la frontière sénégalo-mauritanienne, de Saint louis à Bakel, dans 6 départements (Saint Louis, Dagana, Podor, Matam, Kanel et Bakel) avec des projets de cohésion sociale déclinés autour de quatre(04) composantes :



1) Composante 1 : Investir dans la résilience et l'inclusion des communautés pour la cohésion sociale ;

2) Composante 2 : Investissements territoriaux intégrés pour la connectivité et le développement économique local ;

3) Composante 3 : Gestion de projet et plateforme régionale de gestion des connaissances et de dialogue ;

4) Composante 4 : Intervention d'urgence contingente (CERC)

Les activités du projet vont concerner les secteurs suivants :

 Infrastructures communautaires : Éducation, Santé, Hydraulique, Assainissement, Électrification, Jeunesse et Sport

 Connectivité physique et Numérique

 Promotion et Développement économique,

 Genre et cohésion sociale

 Environnement et Changements climatiques

 Recherche



Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, les résultats suivants sont attendus à savoir :

R1: L’accès aux infrastructures et aux services socio-économiques climato-résilients est amélioré ;

R2 : Les mouvements et échanges transfrontaliers sont durablement améliorés ;

R3: Les dynamiques communautaires transfrontalières en appui aux efforts visant une Intégration régionale réussie sont renforcées;

R4 : Un dispositif régional de renforcement institutionnel et de gestion des connaissances est mis en place et opérationnel.



Les activités de lancement du projet sont prévues du lundi 29 avril 2024 au vendredi 03 mai 2024 conformément à un agenda établi à cet effet.











