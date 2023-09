Avec le retour du Président Lula: Le Sénégal s’inspire encore, de la nouvelle politique de protection sociale du Brésil En droite ligne de la politique de protection sociale, conformément aux objectifs du Plan Sénégal Emergent (PSE), la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN), effectue une mission de benchmarking au Brésil depuis le 11 septembre 2023.

La mission est dirigée par le Délégué général à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, Madame Aminata SOW, en compagnie de Son Excellence l’Ambassadeur du Sénégal au Brésil Mme Aminata Fall Cissé, du Président du Conseil d’Orientation Monsieur Mouhamadou DIAW, des Directeurs, des Conseillers techniques et des Coordonnateurs de Cellules.



L’objectif est de s’inspirer de la nouvelle politique de protection sociale du Brésil avec le retour du Président Lula. Pour rappel, le Programme national de Bourse de sécurité familiale (PNBSF) a été calqué sur le modèle brésilien de programmes de transferts monétaires dont le symbole est la Borsa familia qui ne cesse de façonner les pays en voie de développement, particulièrement l’Afrique. L’année 2023 marque le 20ème anniversaire de la Bolsa Familia de la Fédération du Brésil. Ce filet social, mis en place par le Président Lulu en 2003, fait du Brésil une référence dans le secteur de la protection sociale au monde.



Aujourd’hui plus de 21 millions de familles sont bénéficiaires de la Bolsa Familia. Le retour du Président Lula au pouvoir a donné aux filets sociaux un nouveau départ sur lequel la DGPSN voudrait continuer de s’en inspirer.



Sans nul doute, ce partage d’expériences entre le Brésil et le Sénégal en matière de protection sociale offre des opportunités à la DGPSN pour renforcer son dispositif d’accompagnement des ménages pauvres et/ou vulnérables pour asseoir leur autonomisation économique.



Le Ministre d'État chargé du Développement et de l'Assistance sociale, de la Famille et de la Lutte contre la faim, Monsieur Wellington DIAS a salué au nom du Président Lula la présence de cette importante délégation du Sénégal au Brésil pour s’inspirer de leur politique de protection sociale.



Prenant la parole, Mme le Délégué général a magnifié et salué les efforts faits par le Brésil dans le domaine de la protection sociale. « Le Brésil a adopté des mesures de protection sociale vraiment efficaces. Les Présidents Lula et Macky Sall ont beaucoup de similitudes dans leurs politiques de lutte contre les inégalités sociales », dira-t-elle, avant d’inviter la partie brésilienne au 10ème anniversaire du Programme national de la bourse de sécurité familiale (PNBSF) du Sénégal.





