Avec plus de 120 000 parrainages, Gackou voit très grand

Jeudi 15 Novembre 2018

Le leader du Grand parti, Malick Gackou a annoncé lors d’un point de presse hier, qu’il avait finalisé son dossier de candidature à l’élection présidentielle du 24 février 2019. Et également, qu’il avait dépassé le nombre de parrains exigé par l’Etat. « On a pu avoir 124 342 parrains en fin octobre, en plus des 10 700 et quelques signatures que les membres du parti sont encore en train de vérifier pour les rajouter », a informé le coordonnateur du GP, Pape Sow.



Par ailleurs, le leader du GP pour confirmer qu’il a réuni toutes les conditions pour être candidat à la présidentielle, a soutenu qu’il a « payé les 30 millions de cautionnement. J’ai aussi le quitus fiscal confirmant que je suis en règle avec l’administration fiscale de mon pays. Je suis en règle avec les lois et règlements de mon pays. »















Le Quotidien

