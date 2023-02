Avec sa nouvelle coalition politique: Fatou Thiam Sarr, ex-numéro 2 de « Gueum Sa Bopp », déclare sa candidature à la présidentielle de 2024 Fatou Thiam Sarr, ex-coordonnatrice et numéro 2 du mouvement « Gueum Sa Bopp », lance sa nouvelle coalition dénommée, « Panel pour la nouvelle vision des Gorgorlous » (PdG). Celle qui fut la tête pensante du « Gueum Sa Bopp » ne veut plus être dans les détails. Refusant de jouer les seconds rôles, elle lie une alliance certaine avec deux autres partis politiques pour conquérir les suffrages des Sénégalais à l’élection présidentielle de 2024.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2023 à 20:37 | | 2 commentaire(s)|

La politique est une affaire d’engagement, de vaillance, de détermination et d’ambitions. Certains engagés dans une quête perpétuelle de suffrages à différentes élections placent souvent, la barre des ambitions plus haute. Mme Fatou Thiam Sarr, ex-numéro 2 de « Gueum Sa Bopp », très connue avec ses activités sociales, s’illustre dans cette catégorie d’hommes et de femmes, très coriaces qui n’hésitent pas à briguer le suffrage des Sénégalais à l’élection de la présidence de la République.



En alliance avec deux autres partis politiques très représentatifs dans l’espace politique du pays, décision a été prise de la porter à la tête d’une coalition, dénommée, « Panel pour la nouvelle vision des Gorgorlous ». Cette nouvelle retrouvaille politique dynamique et rigoureuse projette de briguer les suffrages des citoyens à l’élection présidentielle de 2024.



Ainsi, Fatou Thiam Sarr, investie de sa nouvelle coalition, bénéficie d’une large confiance de ses alliés et des militants et sympathisants des plusieurs autres entités politiques. Apprenant l’existence de sa nouvelle coalition, beaucoup de personnalités et acteurs politiques, évoluant dans d’autres cadres, ont décidé de l’accompagner dans ses choix. Consciente des attentes et des sacrifices à consentir, elle se dit prête à faire le nécessaire dans une concertation et partage d’idées pour l’atteinte des objectifs fixés.



Constante, disponible et politiquement mâture, elle se montre très stratège dans sa technique de maillage du territoire national. Avec un slogan expressif et accrocheur, « Osons les femmes en 2024 », elle développe présentement, des subterfuges et des stratégies profitables dans l’optique de gagner davantage une certaine notoriété solide et un meilleur encrage politique.



La spécialiste de marketing de Réseau, combattante acharnée, très connue dans le social, dit-on, n’est pas en terrain inconnu. Etant autrefois, l’actrice principale de la percée de son ex-mouvement sur l’étendue du territoire, elle dispose de repères solides dans différentes localités du pays. Et, elle estime que la tâche ne sera jamais compliquée. Déjà, la base militante, nichée dans le Sénégal des profondeurs, adhère à sa cause. De plus, la brave dame aux ambitions démesurées, inscrit la femme au coeur de ses programmes de société. Elle considère que les femmes restent le poumon du développement économique d’un pays. Sous ce registre, les femmes sénégalaises, reconnaît-elle, méritent une place de choix dans les programmes de tout candidat à une élection.



D’après elle, une candidature féminine à l’élection présidentielle de 2024 est plus qu’une demande sociale. Mais, à défaut d’être une obligation, elle reste une nécessité Loin de vouloir faire de la figuration, Fatou Thiam Sarr s’inscrit dans une dynamique d'offrir aux populations un mieux-être, une harmonie de vie et un développement économique profitable à tous. N’étant plus novice dans le domaine politique, Fatou Sarr Thiam a trimé fort pour, aujourd’hui, prétendre à la gestion suprême des affaires de la République.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook