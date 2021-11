Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Avec ses fortes capacités managériales: Abdoulaye Ndiaye, consultant senior en Banque-finance force le respect dans le secteur bancaire Rédigé par leral.net le Mardi 16 Novembre 2021 à 08:00 | | 0 commentaire(s)| Abdoulaye Ndiaye, cadre supérieur, de nationalités sénégalaise et française, âgé de 49 ans est un dirigeant de Banque, consultant senior en Banque et finance. Après 25 ans d’expérience professionnelle sur le marché bancaire au Sénégal, l’administrateur de société, père de 3 enfants, dispose d’une grande maîtrise de l’activité et des règles Bceao, Ohada, Syscoa, Gim-Uemoa, Irfs-Ias et Bale III. Ayant un sens commercial et organisationnel poussé, Abdoulaye Ndiaye détient un grand réseau relationnel. Portrait non autorisé...

La dimension intellectuelle d’Abdoulaye Ndiaye, consultant senior en Banque-finance est assez spécifique. En leader, doté d’une expertise confirmée, le jeune sénégalo- francais s’est forcé un fort respect dans le secteur bancaire. Avec sa forte capacité managériale, ce cadre bancaire, développeur rigoureux dans ses analyses, a un sens commercial et organisationnel poussé. Très connu et célèbre dans le milieu bancaire, Abdoulaye Ndiaye détient d’un grand réseau relationnel. En plus d’évoluer dans coaching de managers, le diplômé d’Université de Grenoble est un formateur et gestionnaire de projets.



Maîtrisant parfaitement les processus organisationnels, les instructions et procédures bancaires, l’expert bancaire, paragmatique et méthodique, accompagne de manière régulière, les institutions dans la conduite du changement.



Son vaste réseau de partenaires entre Johannesburg, Dakar et Paris facilite le développement de ses activités d’Expert Financier. Partenaire du Cabinet Gibraltar Advisory (Paris, Tunis), du Fonds d’Investissement et AfricInvest (Tunis), Abdoulaye Ndiaye a effectué depuis 2015 plusieurs missions de business développement. Avec ses performances en management consulting, le Sénégalo-francais, fait étalage de juillet à décembre 2014, de ses compétences dans les métiers d’expertise bancaire.



Membre du Comité de Financement Plan Gabon Émergeant et Mise en œuvre de l’Offre Banque, il a contribué à des activités d’assistances au développement commercial, à la mise en œuvre d’une application pour la stratégie et l’optimisation du développement de réseau d’agences.



Au même moment, l’expert très outillé a dispensé des modules de formation aux métiers de banques. Surtout, en garanties, risques, exploitation, gestion d’agence, gestion de réseaux d’agences, gestion de portefeuille pour les trois marchés PRI, PRO et COM.



Par ricochet, il a dispensé aussi, des formations en banque-assurances, monétique commerçant et porteur, Ebanking, assistance conditions tarifaires, grille des placements et formation au métier de manager intermédiaire.



Optimisation de l’offre de produits et services à la SGBS



Abdoulaye Ndiaye était de 2000 à juillet 2014, le Directeur de Clientèle Entreprises (PME/PMI et Grandes Entreprises) de la Société générale de Banque au Sénégal. Très responsable, il a pris en charge de 2012 à 2014, le pilotage commercial et le développement du marché Corporate. Il a diligenté ses projets avec tact. Tenant compte de son potentiel et contexte concurrentiel, du positionnement de la banque, des besoins et attentes de la clientèle, l’expert bancaire a contribué à une optimisation de l’offre de produits et services.



Abdoulaye Ndiaye a assuré un suivi de l’activité commerciale par le biais d’indicateurs de pilotage, validé et émis des préconisations pour les engagements de son périmètre. En véritable menager, l’expert bancaire a animé et piloté des équipes avec 35% du PNB, constitué à 70% de marge d’intérêts et 30% de commissions.



Devenant Directeur de l’Animation Commerciale et du Réseau Missions de 2010 à 2012, le jeune sénégalais a organisé et piloté le réseau des 50 agences de la SGBS. Sous ce registre, il a représenté le Directeur de l’Exploitation sur l’ensemble des marchés (PRI, PRO et COM) et assuré le suivi et la coordination des grands projets stratégiques (Ebanking, Mobile Banking, etc.).



Après avoir été nommé Directeur adjoint puis Directeur de la Clientèle des Particuliers et des Professionnels de 2008 à 2010, Abdoulaye Ndiaye a pris en charge le pilotage commercial et le développement du marché des particuliers et des professionnels.



L’expert bancaire a été désigné de 2000 à 2008, responsable marché des professionnels et micro entreprises à la Direction de l’exploitation missions après 6 mois de formation en France. Et, après la mise en place de ce marché à la Sgbs au sein de la Direction Corporate, il l’avait segmenté en 4 marchés (Grandes Entreprises, PME/PMI Négociants, PRO et Investisseurs Institutionnels).



Analyste confirmé à la Direction des Risques de la Compagnie bancaire occidentale (1995-2000)



Abdoulaye Ndiaye fut Directeur adjoint puis Directeur de l’Agence Zone Industrielle de 1997 à 2000, pilotait le développement commercial de la seule agence CBAO en son temps. Entre 1996 et 1997, étant chargé d’exploitant à la Direction des Grandes Entreprises. A l’époque, il avait pris en charge la gestion et le développement d’un portefeuille de clients Grandes Entreprises, avec le souci permanent de la rentabilité. Mais aussi, de la qualité, de la maîtrise des risques et du développement des synergies entre marchés et produits.



Doté de multiples capacités, il devient entre 1995 à 1996, analyste à la Direction des Risques, examen des dossiers de crédit, envoyés par le réseau, tous marchés confondus et suivi des garanties internationales.



Dans le cadre de sa formation et études, Abdoulaye Ndiaye est diplômé en 1996 d’un DESS Diagnostic des entreprises-IAE (Grenoble) avec la mention Bien. Il a décroché en 1994 dans la même Université, une Maîtrise ès Sciences Économiques, option Stratégie des Entreprises. En 1993, il dispose de sa Licence ès Sciences Économiques option Économétrie – UPMF (Grenoble). Et, c’est en 1990 qu’Abdoulaye Ndiaye, polyglote a décroché son Baccalauréat, Série S au Cours Sainte Marie de Hann (Dakar).



Depuis 2000, l’expert bancaire, membre de l’association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales et vice-Président de l’amicale des Cadres de la SGBS de 2012 à 2014, a assisté dans le cadre des séminaires à plusieurs formations Managers du Groupe SG.



Lesdits séminaires, portant sur les risques, jeunes talents, International Banking, Directeurs Clientèles (Tour SG à la Défense Paris) / Séminaires AIIF sur la Finance Islamique HOBBIES.



Abdoulaye Ndiaye, conseiller financier de plusieurs personnalités



Abdoulaye Ndiaye évoque des personnes références, dont Abdoul Mbaye, ancien Premier Ministre du Sénégal, ancien DG CBAO, Bernard Labadens, ancien DG SGBS et SGBCI et Babacar Ndoye, ancien DG BIS et DG TAMWEEL.



L’expert a été le conseiller de plusieurs personnalités publiques, dont Pierre Goudiaby, Architecte et Bâtisseur, Youssou Ndour, Artiste-musicien international, auteur compositeur. Il a été aussi, le Docteur Mahmoud Aidibé, patron de la plus grande Clinique du Sénégal (Clinique Madeleines) et promoteur du très grand projet de construction du 3° Hyatt Hôtel d’Afrique, après celui de Casablanca et de Johannesburg.



Pape Moctar Sarr, ancien patron de Elton Petroleum et actuel patron de Eydon Petroleum fait partie des hommes d’affaires qu’il a eu à conseiller. Elton compte aujourd’hui, 20 stations et 5 pour Eydon.



Abdoulaye Ndiaye, très téméraire avait osé accompagner les premiers sénégalais à s’être lancés dans ce marché, considéré comme la chasse gardée des multinationales comme Total, Shell, Mobil.



Idem, l’expert a accompagné Cheikh Tidiane Ba, DG Caisse des Dépôts et des Consignations du Sénégal sur l’actualisation et la modernisation des textes qui régissent la CDC et la définition d’une nouvelle stratégie.







Accueil Envoyer à un ami Partager