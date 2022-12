Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Avec une nouvelle vision: Youga Sow, DG de Sococim privilégie le travail en équipe Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Décembre 2022 à 20:11 | | 0 commentaire(s)| Youga Sow, devenu Directeur des carrière et directeur adjoint de la Sococim, a subi une transformation radicale. Ayant une ouverture d’esprit, il a eu une nouvelle vision systèmique sur la stratégie des entreprises. Invite de l'émission D'Clic de la Tfm, il se rappelle des études de cas faites avec son formateur Tidiane Sylla. Cette formation, reconnaît-il, l’a beaucoup servi. Nommé Directeur de la Sococim en 2012, préfère le travail en équipe et refuse de se croire en messi.

Le Directeur général de la Sococim, Youga Sow, usant de ses compétences en stratégie des organisation sait orienter ses objectifs de travail. Il prend l’exemple d’une équipe, nécessitant un capitaine et des règles. Le patron de Sococim fait la différence entre capitaine et coach. D’après le manager des entreprise, un capitaine porte un maillot en même temps que le reste de l’équipe.



Ainsi, Youga Sow, très ingénieux dans ses décisions loue l’attachement des employés de Sococim qui a une identité. Et, rappelle que de 2007 à 2012, il cumulait le poste de Pca et de Directeur de l’entreprise. La gestion d’une entreprise, insiste-t-il, doit être inclusive et participative.



Pour la bonne marche de son entreprise, il a apporté des innovations dans le fonctionnement et l’organigramme de Sococim avec la mise en place de trois nouvelles directions et la nomination de 3 jeunes directeurs, tous des Sénégalais. En terme de production, il annonce la création d’une 6e four, devant produire 10 000 t/j avec la 6e.





