Avenir Senegaal bi ñu bëgg : Me Adama Guèye remplacé par Cheikh Tidiane Dièye, Ndéye Fatou Ndiaye Blondin, coordonnatrice adjoint

A l'issue de son Congrès Ordinaire tenu le 31 Mars 2018, seconde étape dans son processus de restructuration et de refondation entamé depuis son Assemblée Générale du 26 novembre 2017, la Plateforme Avenir Senegaal bi ñu bëgg a adopté de nouvelles instances et élu les responsables qui devront désormais assurer la présence et la visibilité de la plateforme dans l'espace politique national en tant que Mouvement Politique Indépendant.



Après l’actualisation de la Vision et du Manifeste, le Congrès a discuté et adopté, sous réserve de quelques ajustements, les Statuts et le Règlement intérieur ainsi que le document de structuration de la plateforme. En plus du Congrès, du secrétariat Politique National (SPN) et du Bureau Exécutif (BE), la plateforme s'est aussi dotée d’un Mouvement national des jeunes dénommé "Avenir de la Nation" (ADN), un Mouvement national des femmes de l’avenir, de plateformes régionales, départementales, communales et dans les différentes circonscriptions électorales de la diaspora, entre autres structures.



Cheikh Tidiane DIEYE, Membre Fondateur de la Plateforme a été élu, à l'unanimité, au poste de Coordonnateur National. Il assurera l’animation et la coordination du leadership collectif de la plateforme Avenir et en portera la parole et l'image.



"Nous restons plus que jamais attaché au leadership concerté et à la gouvernance partagée qui sont l'essence même du fonctionnement de la plateforme, a t-il dit à l'issue de son élection. Avec tous ceux qui pensent comme nous et portent la même ambition que nous, nous continuerons à œuvrer pour créer les conditions d'une véritable refondation de la République et pour l'instauration d'une société prospère et en paix".



Madame DIOP Blondin Ndéye Fatou NDIAYE a été élue, par les mêmes procédés, au poste de Coordonnatrice-adjointe, chargée de l'administration de la Plateforme.



Les Secrétaires Nationaux et les autres postes seront installés progressivement par le Secrétariat Politique National (SPN). Le Congrès a réaffirmé le credo de la Plateforme consistant à œuvrer pour l'assainissement de la pratique politique au Sénégal, en fondant celle-ci sur la compétence, l'intégrité, le culte de l'intérêt général, le respect des valeurs républicaines, l'égalité et le patriotisme entre autres valeurs structurantes.



Le Congrès a donné mandat au Secrétariat Politique National de poursuivre les échanges entamés avec les acteurs politiques animés du même esprit et partageant ses valeurs, pour bâtir des convergences fortes susceptibles de créer les conditions d'un changement à la tête du pays, porteur de véritables alternatives politiques, économiques et sociales.



La plateforme s'adressera à la presse très prochainement, pour donner sa position sur les dysfonctionnements récurrents et les dérives qui caractérisent la gouvernance du Président Macky Sall et informer les citoyens et citoyennes du Sénégal sur son projet politique pour les années à venir.













Fait à Dakar le 06 Avril 2018

Le Secrétariat Politique National

