Avenir à la tête des Lions : Matar Bâ favorable au maintien de Aliou Cissé Aliou Cissé devrait poursuivre l’aventure sur le banc des Lions. Du moins si l’on en croit le ministre des Sports, Matar Ba.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juillet 2019 à 13:18 | | 0 commentaire(s)|

« Je suis satisfait de ce que Aliou Cissé est en train de faire. Il est vrai, l’objectif était d’avoir le trophée, mais ce n’est pas amer, parce que le peuple a déjà consommé la défaite », a déclaré, le ministre des Sports dans l’émission Grand Jury de la RFM, ce dimanche.

Et de poursuivre : « Aliou bénéficie de la confiance de la Fédération et du ministère ».

Matar Ba s’est également dit, pas opposé à une augmentation de salaire du sélectionneur national. « Il n’y a pas d’objection à cela. S’il y a des possibilités, nous ferons les efforts nécessaires pour élever son salaire », a-t-il encore dit.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos