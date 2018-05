Avenue Cheikh Anta Diop : Les forces de l’ordre désertent, les étudiants font la pluie et le beau temps

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Mai 2018 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

Comme annoncé par nos soins, les étudiants observent présentement un sit-in sur l’avenue Cheikh Anta. Certains sont habillés en t-shirt rouge, d’autres ont noué un morceau de tissu de la même couleur autour de la tête, en signe de colère. Aucun incident n’a pour l’instant été signalé. Mais, la circulation est complément paralysée dans les deux sens. Il faut dire qu’après la mort de l’étudiant Fallou Sène, les autorités semblent jouer la carte de l’apaisement, en laissant les étudiants faire la pluie et beau temps.



Les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop qui avaient décrété une grève illimitée,réclament justice pour la mort de leur camarade et exigent une prise en charge efficace de leurs camarades étudiants blessés dernièrement dans les affrontements. Ils exigent également une rencontre avec le chef de l'Etat pour évoquer les revendicative en cours de préparation. Quant au départ de Mary Teuw Niane, la question semble diviser les étudiants qui ne parviennent pas à parler d’une seule voix.













Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook