Avenue Peytavin : Deux hommes surpris en pleins ébats sexuels Deux hommes d'une trentaine d'années chacun ont été surpris hier, lundi 17 juin, en pleine activité sexuelle au niveau de l’avenue André Peytavin, prés de la Direction générale des Douanes, vers 23 h 45, par des douaniers.

Mardi 18 Juin 2019 à 16:56

«Il n’y pas de surveillance dans cette zone. Moi-même j’ai été agressé, il n'y a pas longtemps, renseigne notre source. On a surpris les deux hommes en train d’entretenir des rapports sexuels. On les a appréhendés puis gardés dans les locaux de la direction. Après une audition dont j'ignore la teneur, puisque je n’étais pas sur place, ils ont finalement été livrés aux policiers qui faisaient une ronde.»



Les deux hommes risquent d'être poursuivis pour actes contre-nature.













Source seneweb

