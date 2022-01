Avertissement de Racine Talla à Ahmed Aïdara: «Gérer une commune est différent d’une revue de presse »

« Nous avons travaillé et nous avons perdu deux communes certes. Mais Wakhinane aussi a besoin d’asseoir son leadership au niveau départemental. Mais je dis au futur maire que la gestion d'une ville n’est pas pareille à une revue de presse », ironise Racine Talla.



Déclarant ainsi que l’équipe dirigeante n'a pas la majorité requise. Des militants qui se sont mobilisés pour apporter leur soutien à Racine Talla. Ce dernier a salué les résultats des élections locales et savoure sa victoire. Dans la même veine, il fera savoir que Wakhinane a pu sortir gagnante de ces joutes. Il note que " certes Yewwi a gagné, mais sans la majorité."



" Nous avons pu gagner avec la manière. Bien que Yewwi ait gagné deux communes et la ville, mais que le futur maire sache qu'il n’aura pas la majorité. Que cela soit clair. Sachant que les carottes sont cuites, nous n’allons pas tout de même chercher à bloquer son travail, mais qu’il sache que Benno Bokk Yakaar est majoritaire. Il faut aussi savoir que Wakhinane ne sera pas en reste ", ajoute Racine Talla.



« Bien que nous ne sommes pas dans une logique de bloquer l’institution municipale, il faut aussi que ce dernier sache raison garder », peste le maire Racine Talla.















