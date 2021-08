Avertissement ou blâme du Cored : Ce sont des points perdus pour l’aide à la presse Les organes de presse sanctionnés par le Tribunal des pairs du Cored vont perdre des points allant de 10 à 20 dans le cadre de l’accès au Fonds d’appui et de développement de la presse. Le Cored l’a fait savoir hier, lors de la publication de 9 avis qu’il a rendus. Le Quotidien

Chaque blâme (deux avertissements) pris par le Cored fait perdre désormais 20 points au média épinglé dans le cadre de l’accès au Fonds d’appui et de développement de la presse.



En cas d’avertissement, l’organe de presse incriminé va perdre 10 points. Une nouveauté rendue publique ce vendredi, lors de la conférence de presse du Cored à la Maison de la presse Babacar Touré, sur les avis 7 à 15 du Tribunal des pairs des journalistes et techniciens.



En effet, après les 6 premiers avis rendus en octobre, le Tribunal des pairs a statué sur 9 autres affaires en huit mois et demie dont 5 plaintes adressées au Cored, donc 4 auto saisines concernant au total 14 médias.

