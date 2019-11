Aviation : Air Sénégal réceptionne son second Airbus A330-900 Néo, d’un coup de 117 milliards FCFA Air Sénégal a réceptionné son deuxième Airbus A330-900 Néo, mercredi. Le nouvel appareil est doté de la technologie de dernière génération. Il dispose d’une cabine tri-classe et peut accueillir 32 passagers en classe Affaires, 21 en Premium et 237 en classe Economie. Commandé en 2018, Il a coûté près de 177 milliards F Cfa.Air Sénégal compte désormais 6 appareils pour sa flotte.

