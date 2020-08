Avis de recrutement : Une grande société de la place recherche dans le cadre de la réalisation d’une station de pompage et d’une STEP un ingénieur en génie civil spécialisé en assainissement.



Une grande société de la place recherche dans le cadre de la réalisation d’une station de pompage et d’une STEP un ingénieur en génie civil spécialisé en assainissement.



Exigences



- Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’une école reconnue



- Avoir 8 ans d’expérience minimale dans la supervision des travaux d’assainissement de grande envergure



- Maîtrise des logiciels word, excel et Autocad



- Etre dynamique, autonome, motivé, méthodique et rigoureux



- Avoir le sens de l’écoute et de l’organisation



- Veiller au respect des règles de sécurité, de santé et d’environnement.



Missions

- Procéder au choix des sous-traitants



- Assurer les relations entre le maître d’ouvrage et les clients



- Piloter les réunions de suivi de projets,



- Gérer la planification des travaux, ainsi que la maîtrise des délais et des coûts



- Régler les dysfonctionnements techniques



De plus une expérience dans la coordination des travaux serait souhaitée.



Pour postuler, envoyer vos CV et références à l’adresse suivante : recrutementsmp1@gmail.com



Date limite d’envoi des cv : 18/09/2020



Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.



