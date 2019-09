Avis de vent fort sur la Casamance et Banjul (ANACIM)

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Septembre 2019 à 12:52 | | 0 commentaire(s)|

L’agence nationale de la météo annonce un vent momentanément assez fort de secteur Est à Nord-est pouvant atteindre ou dépasser 40Km/h sur Casamance et Banjul à partir du dimanche à 21 h jusqu’au lundi à 12 h.



’’Vent momentanément assez fort de secteur Est à Nord-est pouvant atteindre ou dépasser 40Km/h sur Casamance et Banjul à partir du dimanche 22 septembre à 21 heures jusqu’au lundi 23 septembre à 12 heures’’, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) dans un Bulletin météorologique spécial (BMS).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos