Awa, 9 ans enceinte après un viol: Le récit poignant de Oumy Ndour

Dans un post publié sur sa page Facebook, Oumy Ndour a fait part de l’histoire touchante d’une fille du nom de Awa, âgée de 09 ans, qui serait enceinte après avoir été violée par son maître coranique, renseigne Senenews.



« Awa a 9 ans et elle est enceinte à la suite du viol commis par son maître coranique. Aujourd’hui elle est condamnée par une législation stricte à garder la grossesse. Un accouchement à 9 ans !!!

Nous vous demandons du soutien pour aider ses parents à payer les frais pour son accouchement et aussi de l’aide pour le suivi de Awa. La petite Awa (nom d’emprunt) malade pendant des jours, ses parents l’ont amené à l’hôpital et c’est avec horreur qu’ils ont découvert la grossesse de leur petite fille.



Cette petite fille qui jusque-là ne comprend pas ce qui lui arrive, a été malheureusement victime de la pédocriminalité de son maître coranique. Celui-ci lui demandait de l’aider dans les taches à la maison après les cours avant de rentrer, une fois fait il lui remettait de l’eau à boire en lui assurant qu’il s’agissait d’eau bénite pour améliorer sa mémoire. Une fois qu’elle a bu cette eau et s’est endormie, il la violait.



Awa porte aujourd’hui une grossesse de 6 mois, avec des parents démunis qui peinent à lui fournir l’assistance nécessaire pour qu’elle soit bien suivie. Jusque-là, malgré les nombreuses relances, aucune action de la part des autorités pour sauver la vie de la petite, elle si courageuse, avec un rêve de devenir sage-femme plus tard continue d’aller à l’école, ne comprenant même pas ce qui lui arrive ou l’attend.



À 6 mois déjà, nous sommes inquiets de la situation dans laquelle elle va pouvoir accoucher, ainsi afin d’apporter un soutien à ses parents dans le désarroi nous lançons cette cagnotte, pour participer aux frais médicaux pour son accouchement qui nous le savons est encore dur à imaginer.

Combien de Awa devons-nous avoir pour que notre Etat réagisse ? Victime de viol, avortement médicalisé interdit au Sénégal pour les victimes de viol, Awa est condamné a accoucher à 9 ans !!!

Nous avons besoin de votre aide. Awa veut continuer ses études, elle rêve d’un avenir qui lui a été volé, elle a besoin de chacun d’entre nous!!!

Merci pour votre générosité