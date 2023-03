Awa Germaine Bodian, arbitre de foot : "J'ai tellement pleuré la première année à cause de..." Arbitre de foot, Awa Germaine Bodian, est aussi professeure de Portugais au lycée de Ourossogui. Elle fait partie des rares arbitres femmes du Sénégal. Dans cet entretien accordé à "Leral", elle raconte ses débuts dans le milieu sportif, les difficultés rencontrées sur le terrain. "Le respect que les gens te donnent sur le terrain dépend du comportement que tu as en dehors du terrain", a t-elle dit, non sans révéler les coups bas qui lui ont été faits...

