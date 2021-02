Axe Diourbel-Bambey: Un violent accident fait 4 morts

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Février 2021 à 09:33 | | 0 commentaire(s)|

Un violent accident s’est produit hier, sur l’axe Diourbel-Bambey. Il s’agit d’une collision entre un bus et un véhicule particulier. Le bilan est de 04 morts et six blessés graves, informe L'As.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos