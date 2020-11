Axe Fatick-Kaolack: 5 personnes d'une même famille tuées dans un accident

Un accident d’une rare violence s’est produit hier sur l’axe routier Fatick-Kaolack. La tragédie a eu lieu un peu avant 04 heures du matin. Selon des informations de "L'As", le chauffeur de la voiture de marque Dacia qui conduisait les victimes, aurait somnolé avant d'en perdre le contrôle. Il heurte alors violemment un camion stationné sur la chaussée.



Le bilan est de cinq morts et quatre blessés graves. Il s’agit de deux fillettes, de deux jeunes filles et d'un jeune homme, d’une même famille. Les défunts qui venaient de Dakar, se rendaient au mariage de leur cousine à Kaolack. Les corps sans vie ont été acheminés à l’hôpital régional de Fatick, avant d’être remis aux parents des défunts.

