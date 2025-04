Axe Linguère-Matam : 5 morts dans une collision entre un bus DDD et un véhicule "Allô Dakar"

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Avril 2025 à 11:37

Un grave accident s’est produit ce jeudi 3 avril 2025, vers 8 heures du matin, sur la route reliant Linguère à Matam, à hauteur du village de Nakara. Une collision frontale entre un bus de la compagnie Dakar Dem Dikk et une Peugeot 406, communément appelée « Allô Dakar », a coûté la vie à cinq personnes. Selon les premières informations, les cinq occupants du véhicule particulier sont décédés sur le coup, informe "Seneweb".



Le choc, d’une violence extrême, a mobilisé les sapeurs-pompiers, qui sont rapidement intervenus sur les lieux pour évacuer les victimes. Les corps ont été transportés à l’hôpital Magatte Lô de Linguère, où les autorités sanitaires et les forces de l’ordre poursuivent leurs investigations. Pour l’heure, les circonstances exactes de cet accident restent à élucider, précise la même source.



Mame Fatou Kébé