Axe Louga-Saint-Louis: Trois personnes tuées dans une collision entre un camion et un véhicule particulier

Mardi 4 Février 2025 à 12:49

Trois personnes ont perdu la vie tôt ce mardi matin, dans une collision entre un camion et un véhicule particulier, sur l’axe reliant Louga à Saint-Louis, a appris l’APS de source sécuritaire.



L’accident s’est produit aux environs de 5 heures du matin, entre les localités de Maka Barraguey et Khambala Fall, sur la toute nationale numéro 2.



En raison de l’impact de la collision, le camion transportant des barres de fer, a dérapé, avant de terminer sa course hors de la chaussée.



Deux de ses occupants sont décédés sur le coup, un troisième a succombé un peu plus tard à ses blessures, détaille l'APS.



Les sapeurs-pompiers ont évacué les blessés à l’hôpital régional Ahmadou Sakhir Mbaye, où les dépouilles des trois victimes ont été déposées à la morgue.

