Axe Louga-Touba: La Police démantèle un réseau de transport clandestin

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Avril 2020 à 13:08 | | 0 commentaire(s)|

La police de Louga a démantelé un réseau spécialisé dans le transport interurbain entre Louga et Touba. Selon "L'Observateur", les deux chauffeurs et les présumés cerveaux du trafic, ont été tous arrêtés. Tous les mis en cause devraient être déférés au parquet ce lundi.



Ils contournaient le dispositif des forces de l’ordre en empruntant des voies détournées, en cette période de pandémie où la circulation interurbaine est interdite afin d’éviter la propagation du coronavirus. Chaque passager payait 12 000 FCfa pour le trajet.

