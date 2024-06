Axe Paris-Dakar : Diomaye Faye et Emmanuel Macron s’accordent pour un partenariat fondé sur le respect mutuel

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2024 à 12:17 | | 0 commentaire(s)|

Comme prévu, le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son homologue français, Emmanuel Macron, se sont retrouvés en marge du Forum mondial pour l’innovation et la souveraineté vaccinales, tenu hier, jeudi 20 juin, à Paris. Lors de cette première rencontre autour d’un déjeuner, les deux chefs d’État ont « exprimé leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France », a indiqué le communiqué conjoint, issu de ce tête-à-tête. Poursuivant, le document précise que ce nouveau partenariat sera « fondé sur un respect mutuel », mais il sera également « équilibré, au service des intérêts réciproques des deux peuples, unis par des valeurs démocratiques partagées, par un lien humain et une relation d’amitié ».



Outre cet engagement mutuel pour dynamiser l’axe Paris-Dakar, les deux présidents ont également échangé, selon toujours ce communiqué conjoint, sur les défis communs à relever, pour poursuivre et renforcer la coopération dans les secteurs qui contribuent à une plus grande souveraineté du Sénégal. « Ils sont convenus de renforcer les projets structurants dans divers secteurs, dont la transition énergétique, la santé, la formation professionnelle, la production locale de vaccins et l’agriculture », ajoute encore ce communiqué conjoint des deux chefs d’État.



SudQuotidien

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook