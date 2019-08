Axe Passy-Sokone: deux véhicules heurtent une charrette et tuent une femme

Un accident de la circulation s’est produit hier soir sur l’axe Passy- Sokone (Fatick). L’accident implique un minicar et véhicule « 7 places », lesquels ont heurté successivement une charrette qui transportait plusieurs personnes dont des femmes. Selon la RFM, l’une d’elles est décédée sur le coup et plusieurs autres ont été blessées.

