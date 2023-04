Axe Pikine-Ouest Foire: Un charretier arrêté pour trafic de drogue Trafic de haschich, détention et usage de chanvre indien. Ce sont les délits que les limiers du commissariat de police de Pikine reprochent au charretier Ndongo F., déferré au parquet hier. Il ressort que des agents de la Brigade de Recherches dudit commissariat, ont été informés par un tiers préférant garder l’anonymat, de l'existence ’un réseau de trafic de haschich ayant cours entre Ouest Foire et Pikine, entretenu par une bande non encore identifiée.

Jeudi 27 Avril 2023

Poursuivant leurs investigations, les agents ont été informés dimanche dernier par la même source, d’une éventuelle livraison dudit produit entre la station EDK de Pikine et le rond-point Cambérène, sur la route nationale 1, entre 18 et 21h.



Ainsi, ils se sont planqués sur les lieux, guettant l’arrivée du mis en cause. Après une longue surveillance, le mis en cause, Ndongo F., s’est présenté au rond-point Cambèrène, aux environs de 20h 30mn, avec la description conforme faite par la source (homme de teint noir, taille un peu élancée, vêtu d’un pantalon noir, tee-shirt blanc avec des dessins en vert et portant un sac à dos de couleur gris bleu), pour effectuer la livraison du produit illicite.



Sans désemparer, les agents ont interpellé le mis en cause qui a été retrouvé en possession de dix-huit boulettes de haschich (vendues à cinq mille francs Cfa l’unité). Par la même occasion, un cornet de chanvre indien, des papiers de conditionnement (rizla), un billet de cinq mille francs Cfa représentant le produit de vente et un téléphone cellulaire simple de marque Itel, ont été découverts dans le sac à dos du mis en cause.



Entendu sommairement, le mis en cause a reconnu les faits. Il a accepté son implication dans le trafic de drogue mais s’est tu sur l'identité de ses acolytes. Toutefois, il a déclaré sans convaincre que la drogue saisie est du haschich.



Par ailleurs, la réquisition qui a été adressée au Laboratoire national des drogues logé à la Division de la Police Technique et Scientifique, aux fins d’authentification de la drogue, a confirmé qu’il s’agit bel et bien de haschich.



