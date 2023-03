Axe Touba-Taïf: Un accident fait 3 morts et 18 blessés Un accident de circulation, survenu ce samedi, vers 12h entre Diouloul et Baïla a enregistré 3 morts et 18 blessés. Il s’agit d’un véhicule de marque Peugeot 406 qui est entré en collision avec un mini-car de transport de marchandises.



Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mars 2023 à 18:44 | | 0 commentaire(s)|

Après le constat effectué par les gendarmes de la brigade de Taïf, les 18 blessés ont été évacués à l'hôpital par les sapeurs pompiers de Touba. Et, les trois corps sans vie ont été déposés à la morgue d'une structure sanitaire.



A retenir, le Magal de Taïf est célébré ce samedi. Certaines des victimes étaient en partance vers cette localité, située à une quarantaine de kilomètres de Touba, pour prendre part à cet événement religieux.

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook