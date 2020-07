Aya Nakamura fait monter le suspense sur son nouveau single! Après avoir partagé des images du tournage du clip de «Jolie Nana» interrompu par des policiers, elle vient d’en dévoiler quelques secondes inédites. Et la chanteuse fait la surprise d’être accompagnée de Camille Lellouche!



Dans ces images on découvre Aya Nakamura chez le coiffeur, qui reçoit un appel d’un homme mystérieux. A ses côtés Camille Lellouche, toujours aussi marrante, est impatiente de savoir qui est l’interlocuteur en question.



«Pour ce soir je ne pense pas qu’on pourra se voir, j’ai un max de boulot. En plus avec cette chaleur. Mais bébé je t’aime.», entend-on au téléphone. Aya Nakamura, déçue, raccroche.



Aya Nakamura continue de cartonner avec «Djadja»



Ces quelques images laissent penser que «Jolie Nana» parlera de déception amoureuse. Le single et son clip sortiront dès demain, vendredi 17 juillet. Aya Nakamura a fait la surprise d’annoncer son retour la semaine dernière sur les réseaux sociaux.



En attendant de découvrir le tout nouveau hit de la chanteuse à succès, les fans peuvent écouter le remix de «Djadja» chanté en collaboration avec Maluma. Une nouvelle version du hit puissant qui a atteint les 24 millions de vues en quelques jours sur YouTube !