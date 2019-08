Aya Nakamura enceinte de Niska ? L’ex-petite amie du rappeur déballe tout

Aya Nakamura fait énormément parler d’elle sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs mois, la jeune femme est sans aucun doute l’artiste du moment. En France, mais également dans le monde puisqu’elle a réussi a faire que son succès dépasse les frontières.



Aya Nakamura s’est alors fait connaître du grand public il y a quelques années maintenant avec le titre Comportement. Ce dernier a tout de suite séduit le grand public. Aya Nakamura rentrait dans les playlist des Français pour ne pas y ressortir de suite.



En effet, la jeune femme ne s’est alors pas arrêtée là. Elle a donc ensuite sortie son premier album Nakamura. Qui est rapidement un succès phénoménal. Ce dernier est composé des titres plus que célèbres maintenant, La Dot, Pookie ou encore Djadja. Et la chanteuse Rihanna a même été vu en train de s’ambiancer dessus. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on peut difficilement mieux faire comme consécration !



AYA NAKAMURA ENCEINTE ? LA RUMEUR FOLLE !



Tout se passe pour le mieux du côté professionnel pour Aya Nakamura. Et côté perso, tout à l’air de rouler également. Sa vie privée, elle est très discrète dessus. Et ne partage pas beaucoup de ses moments du quotidien avec ses fans. Mais on sait malgré tout pas mal de choses.



Notamment le fait que la jeune femme soit maman d‘une petite fille il semblerait qu’un deuxième bébé soit en route. La jeune femme est en couple avec le rappeur Niska. Et c’est une de ses ex qui fait des révélations aujourd’hui.



Alors qu’elle annonçait au rappeur être enceinte de lui, l’interprète de Réseaux refuserait de reconnaitre le bébé et pour cause, Aya Nakamura serait enceinte de lui ! La jeune femme n’a donc pas encore confirmé la nouvelle ! Affaire à suivre !