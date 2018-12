Aya Nakamura jugée hautaine par ses fans au Sénégal, elle se justifie d'une étonnante façon

Aya Nakamura aurait sans doute préféré finir l’année d’une meilleure façon. Déjà il y a quelques semaines, la jeune chanteuse était au cœur d’une polémique après avoir pris la mouche. La raison : la prononciation de son nom de scène écorché à maintes reprises lors des NRJ Music Awards.



A l’issue de la cérémonie, la jeune chanteuse s’était indignée du traitement qui lui avait été réservé, écrivant ainsi : « On n’invite pas les gens quand on n’arrive pas à dire son nom correctement !! » Voilà qui en était assez pour déclencher une vive polémique, certains prenant la défense de la chanteuse tandis que d’autres avaient fustigé sa susceptibilité. Mais loin de finir l’année sereinement, Aya Nakamura s’est, cette fois-ci, attirée les foudres de ses fans.



Aya Nakamura se justifie… Et ça ne passe pas du tout



Alors qu’elle fait le tour des grandes salles de concerts françaises, la chanteuse franco-malienne s’est récemment rendue au Sénégal. Comme le relatent plusieurs médias locaux, le comportement d’Aya Nakamura à son arrivée à Dakar, aurait fortement agacé ses fans, venus en masse pour la rencontrer. La raison ? La chanteuse les aurait tout bonnement snobés, refusant de prendre un selfie avec eux, comme en témoigne une vidéo partagée en masse sur les réseaux sociaux.



Le résultat a a été quasiment immédiat puisque beaucoup de fans ont choisi de boycotter le concert de la jeune femme, vendredi 21 décembre. Loin de faire salle comble, Aya Nakamura a tout de même assuré le show. L’affaire aurait pu s’arrêter là…



Sauf que la chanteuse a tenu à répondre à ses détracteurs, comme le rapporte le site SeneNews. Interrogée sur les réseaux sociaux par un internaute sur son comportement, Aya Nakamura se serait justifiée en affirmant que ses fans ne lui auraient « pas dit bonjour ». Pas sûr que cette excuse puisse apaiser la polémique…













Voici