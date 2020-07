Aya Nakamura revient avec un nouveau hit de l’été, «Jolie Nana»

Rédigé par Hacker Fofana le 17 Juillet 2020 à 16:19

Aya Nakamura a fait languir ses fans pendant plusieurs mois. Elle est enfin de retour! La chanteuse vient de sortir son tout nouveau single «Jolie Nana». Comme à son habitude, l’artiste débarque avec un hit en puissance qui risque bien de suivre de nombreux fans durant les vacances d’été.



Dans «Jolie Nana», Aya Nakamura chante la déception amoureuse. Elle recherche l’amour d’un homme sincère et en a marre des mauvaises surprises.



On l’entend interpréter dans le refrain : «Jolie nana, recherche joli djo/Comment on fait ?/J’suis pas très mythos/Moi, j’ai le truc/Je sens les pipeaux, ouais/Aya Nakamura, ooooh yeaaaah».