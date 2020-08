Aya Nakamura sublime en maillot de bain, elle affole la Toile (PHOTO)

L'artiste est au summum de sa carrière et elle en profite ! Après la sortie de son dernier titre "Jolie Nana", qui cartonne, Aya Nakamura est devenue l'une des artistes les plus écoutées au monde. Se classant devant les célèbres rappeurs Booba, Jul ou encore les frères PNL. Elle a donc bien mérité quelques petites vacances, non ?



Et c'est dans ce mood -là (comprenez état d'esprit) que l'artiste se trouve actuellement. Elle en a profité pour partager à ses fans une photo qui sent bon l'été. Ses abonnés sont tout de suite tombés sous son charme !



Aya Nakamura et ses fans

La jeune chanteuse est un vrai phénomène très apprécié du public et cela dure depuis des années. Plus de 2 millions de personnes la suivent sur son compte Instagram. Et Aya Nakamura prend soin de ses fans, en témoigne le challenge #FautPasSeNegliger qu'elle a lancé pour eux sur TikTok.



En tout cas qu'importe les polémiques, sa communauté la soutient. Récemment la chanteuse était au coeur d'une fâcheuse histoire, dans laquelle elle était accusée d'avoir frappé une influenceuse. Ses fans avaient immédiatement pris sa défense, en criant au mensonge !