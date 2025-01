Ayib Daffé: "Il faut qu’on fasse confiance à nos dirigeants, notamment au chef de l’État"

En marge de la cérémonie de présentation des vœux du Président de l’Assemblée, El Malick Ndiaye, au personnel de l’institution parlementaire, lundi 06 janvier, Ayib Daffé président du groupe parlementaire Pastef, a salué la dernière sortie du Premier ministre, Ousmane Sonko, visant à mettre fin à la polémique née de la nomination de Aoua Bocar Ly Tall comme membre du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra).



Interrogé par « Le Soleil », il a tenu à rappeler à l’ordre certains militants et responsables de Pastef, qui ont publiquement exprimé leur désaccord face à cette nomination. « Nous saluons la démarche fédératrice et responsable du président du parti, Ousmane Sonko. Ce discours a permis de rappeler un certain nombre de principes et de valeurs républicains aux militants. Je pense qu’il faut se retrouver autour de l’essentiel, d’autant plus que dans le processus de transformation structurelle de notre pays, des écueils ne manqueront pas. Donc, il faut qu’on fasse confiance à nos dirigeants, notamment au chef de l’État qui a été élu sous la bannière de Pastef. Nous devons respect et solidarité au Président Bassirou Diomaye Faye », a-t-il déclaré d’entrée, lit-on dans lsoleil-sn.



Selon le député Pastef de Sedhiou, le parti dispose de structures (sections, cellules) capables de faire remonter les revendications des militants de la base et des sympathisants de Pastef auprès des autorités. « Il faut aussi saluer la vigilance des militants du Pastef dans le processus de mise en œuvre du Projet ainsi que la liberté d’expression reconnue à tout un chacun. Néanmoins, il faut savoir que la discipline de parti est tout aussi importante pour nous permettre d’atteindre nos objectifs. Notre président est le Président de tous les Sénégalais et qu’il est en charge l’intérêt général », affirme l’ex-mandataire d’Ousmane Sonko pour la présidentielle de mars 2024. Et d’ajouter: « avec l’avènement des réseaux sociaux, une opinion digitale peut s’exprimer de manière très véhémente, mais il nous faut de la retenue et de la discipline quand il s’agit d’interpeller nos dirigeants ».