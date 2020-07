Aymerou Gningue défend son épouse et sert une citation directe à Moustapha Cissé Lô Commission de discipline de l'APR, mais aussi la justice. Aymerou Gningue a servi à Moustapha Cissé Lô une citation directe après les accusations sur son épouse.

Moustapha Cissé Lo va répondre à la justice, après la citation directe que lui a servie le Président du groupe parlementaire de la majorité Aymerou Gningue.



Ce dernier reproche à Cissé d’avoir accusé son épouse « d’être illégalement bénéficiaire de 60 tonnes de semences d’arachide ».

MCL qui ne jouit plus de l'immunité parlementaire va devoir répondre devant la justice.





