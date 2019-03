Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Aziz Mbaye, proche du couple Présidentiel, dévoile sa femme...Aziza Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mars 2019 à 02:33 | | 0 commentaire(s)| Sait-on jamais ce qui se passe vraiment dans un couple ? Derrière les apparences, il y a une mécanique si subtile, des histoires personnelles si singulières ! La relation entre deux êtres reste souvent opaque. Pourtant, le bonheur à deux se sent, se palpe, irradie. Et, tout porte à croire que c'est l'amour au sens noble du terme entre Aziz Mbaye et sa douce moitié la sublime Marocaine répondant au nom d' Aziza.



Très complice leur couple se la coule douce; loin des indiscrets.



Cela dit, le jeune patron de l'agence de Communication Platinium gère en toute discrétion l'image du PR MACKY Sall. Il revient en effet à dakarposte que c'est lui qui est le Conseil en image attitré du chef de l’Etat. C'est d'ailleurs Aziz Mbaye qui s'occupe de toute la Communication Événementielle du "Patron" comme on surnomme le Pr Sall .

Cet illustre Fassois, qui loge depuis un certain temps à un jet de pierre du convoité Palais Présidentiel dans un cossu appartement, est l'alpha et l'oméga concernant l'organisation d'évènements institutionnels de grande envergure. Normal, serait-on tenté de dire car c'est un homme du sérail.

Qui plus, il est réputé proche du couple Présidentiel. Aziz est l'une des rares personnes, membres de l'APR, à avoir le privilège de dîner ou déjeuner constamment avec Macky et sa fratrie. D'ailleurs, sa fille porte le nom de... Marième Faye Sall Mbaye.

Connaissant comme les délinéaments de sa main les arcanes du pouvoir marron, particulièrement les services et affaires Présidentielles (à l'image d'un Ousmane Tanor Dieng sous Diouf) Aziz Mbaye a activement participé au lancement de l'APR. Il s'est de tous temps occupé des affaires stratégiques pendant la campagne présidentielle au seuil de l'avènement du Pr Sall.

Discret, cet épicurien est d’une redoutable efficacité. Aziz Mbaye suit les opinions et attentes des Sénégalais grâce à de nouveaux outils de traitement des données, c'est à dire les TIC.



