BAC : Plus de 94% de réussite enregistrés dans le privé catholique Pour la session du BAC 2023 à Dakar, plus de 94 % de réussite ont été enregistrés dans le privé catholique.



Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juillet 2023 à 11:41 | | 0 commentaire(s)|

L’Office Diocésain de l’Enseignement Catholique (ODEC) de Dakar, qui a fait le bilan de la participation de ses élèves à l’examen du Bac, informe d'un taux de réussite de 94,84%, informe "Rewmi".



« Pour les résultats au Baccalauréat 2023, tous nos établissements ont encore atteint un taux de réussite supérieur à 90%, à l’exception d’un seul. Ce qui donne un taux de réussite global de 94,84% », renseigne l’Office.



Il renseigne que le nombre de mentions obtenues, qui reflète aussi le bon niveau de leurs établissements, a dépassé la barre des 700. « Ces établissements de l’ODEC de Dakar, ont pu engranger un total de 728 mentions, dont 16 mentions Très Bien, 156 mentions Bien et 556 mentions Assez Bien », lit-on dans le document de presse.



L’Office Diocésain de l’Enseignement Catholique de Dakar a tenu à adresser ses chaleureuses félicitations aux élèves qui ont travaillé avec beaucoup de sérieux et d’abnégation. Les mêmes félicitations vont également aux équipes pédagogiques et au personnel.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook