BAL Dakar 2022 / Dernière journée de la conférence du Sahara: Amadou Gallo Fall tire un petit bilan

Le président de la BAL, Amadou Gallo Fall, tire un petit bilan en cette dernière journée de la conférence du Sahara, qui a débuté depuis le 5 mars dernier et, a vu la participation de six clubs internationaux, en plus du DUC représentant sénégalais.

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Mars 2022 à 21:09 | | 0 commentaire(s)|